Режим самоизоляции в Челябинской области: клиенты просят курьеров вынести мусор
В Челябинской области карантин перешел во всеобщий режим самоизоляции. Большинство жителей остаются дома и заказывают продукты и готовую еду через доставку.
— Работаю доставщиком еды. Народ теперь считает нормальным сказать, чтоб по пути я выкинул их мусор. У нас счет на минуты: мы выбегаем и тут же принимаем следующий заказ, или возвращаемся на точку, гулять нельзя. А вы предлагаете ходить с вонючим кульком и искать урны во дворах? Ненормальные совсем? — эмоционально высказался курьер в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.
Пользователи соцсети поддержали его негодование:
— Действительно, народ, имейте совесть! У каждого свои обязанности. Тем более людям, работающим на доставке еды, ни в коем случае нельзя ходить по мусоркам!
Другие предложили ему брать за дополнительную услугу деньги.
А что если курьера просит вынести мусор старушка? Как правильно поступить в таком случае, пользователи соцсети не решили.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»