Режим самоизоляции в Челябинской области: клиенты просят курьеров вынести мусор

1 Апр 2020 2020-04-01T04:05:41+03:00

Наглость это или вынужденные меры в режиме самоизоляции, — южноуральцы обсуждают в соцсети

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В Челябинской области карантин перешел во всеобщий режим самоизоляции. Большинство жителей остаются дома и заказывают продукты и готовую еду через доставку.

— Работаю доставщиком еды. Народ теперь считает нормальным сказать, чтоб по пути я выкинул их мусор. У нас счет на минуты: мы выбегаем и тут же принимаем следующий заказ, или возвращаемся на точку, гулять нельзя. А вы предлагаете ходить с вонючим кульком и искать урны во дворах? Ненормальные совсем? — эмоционально высказался курьер в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.

Пользователи соцсети поддержали его негодование:

— Действительно, народ, имейте совесть! У каждого свои обязанности. Тем более людям, работающим на доставке еды, ни в коем случае нельзя ходить по мусоркам!

Другие предложили ему брать за дополнительную услугу деньги.

А что если курьера просит вынести мусор старушка? Как правильно поступить в таком случае, пользователи соцсети не решили.

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ИСТОЧНИК KP.RU