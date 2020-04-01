Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом
У главврача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко официально диагностировали коронавирусную инфекцию. Этим сообщением социалисте поделился в свои соцсетях, также ее подтвердили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.
По словам врача, он чувствует себя хорошо, поэтому продолжит лечить людей, но уже удаленно, сообщают журналисты KP.ru.
— Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, — рассказал главврач. — Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело.
Именно в этом медицинском учреждение принимали первых больных COVID-19, сейчас в больнице находится 59 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 4 из них на искусственной вентиляции легких, и 127 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, эту статистику опубликовал Денис Проценко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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