2020-04-01T06:40:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом

Он продолжит помогать людям удаленно
Ангелина ЗАКИРОВА
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Главврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГлавврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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У главврача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко официально диагностировали коронавирусную инфекцию. Этим сообщением социалисте поделился в свои соцсетях, также ее подтвердили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

По словам врача, он чувствует себя хорошо, поэтому продолжит лечить людей, но уже удаленно, сообщают журналисты KP.ru.

— Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, — рассказал главврач. — Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело.

Именно в этом медицинском учреждение принимали первых больных COVID-19, сейчас в больнице находится 59 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 4 из них на искусственной вентиляции легких, и 127 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, эту статистику опубликовал Денис Проценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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