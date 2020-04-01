Взрывом дома в Магнитогорске заинтересовалась Генпрокуратура

1 Апр 2020 2020-04-01T07:07:05+03:00

Квартиры, пострадавшие от пожара, обещают восстановить к лету. Фото: администрация Магнитогорска

А между тем, специалисты завершили обследование дома на предмет его пригодности к проживанию

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Генеральная прокуратура России поручила провести проверку по факту взрыва газа в доме на улице Доменщиков, 19 в Магнитогорске.

— Особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения законодательства при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Между тем, «Магнитогорский Гипромез» завершил обследование пятиэтажки, признав ее пригодной для проживания.

— По результатам обследования технического состояния строительных конструкций шестого и седьмого подъездов выявлены повреждения межквартирных, межкомнатных перегородок, плит перекрытия, подлежащие восстановлению, — сообщили в мэрии Магнитогорска.

Все расходы по восстановлению и ремонту администрация пообещала взять на себя. Уже найдены подрядные организации. Завершить работы обещают к началу лета. Компенсация затрат в дальнейшем будет взыскана с виновного.

Напомним, на следующий день после взрыва был задержан мужчина — брат хозяйки квартиры, где произошло ЧП. Именно он принес злополучный газовый баллон. Его использовали для установки натяжных потолков. По данным КП-Челябинск, семья занималась ремонтами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769008" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: vk.com/Альберт Абдуллаев

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU