Губернатор Алексей Текслер пригрозил уголовным кодексом за нарушение режима самоизоляции в Челябинской области
Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области введен потому, что мы не можем подвергать опасности жизни южноуральцев из-за несознательности и необдуманных действий некоторых граждан. Об этом заявил в своем видеообращении Алексей Текслер.
— Далеко не все соблюдают режим самоизоляции и установленные ограничения, о чем говорят многочисленные звонки и эмоциональные комментарии в социальных сетях, — констатирует глава региона.
Он напомнил, что выходить из дома можно только за продуктами и лекарствами, для получения неотложной медпомощи, дорога на работу.
— В остальных случаях оставайтесь дома, это прямой запрет, — подчеркнул Алексей Текслер.
Пока правоохранительные органы работают в режиме предостережения нерадивых граждан. Однако для тех, кто будет нарушать предписания, установлены жесткие меры ответственности: большие штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.
—Нужно остановить коронавирус, давайте осознаем и примем это. Только так мы сможем победить болезнь, — подытожил губернатор.
Губернатор Челябинской области уличил граждан, не соблюдающих самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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