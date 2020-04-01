2020-04-01T08:08:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Алексей Текслер пригрозил уголовным кодексом за нарушение режима самоизоляции в Челябинской области

Главе региона поступает множество сообщений о нарушениях
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: gubernator74.ruФото: gubernator74.ru
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Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области введен потому, что мы не можем подвергать опасности жизни южноуральцев из-за несознательности и необдуманных действий некоторых граждан. Об этом заявил в своем видеообращении Алексей Текслер.

— Далеко не все соблюдают режим самоизоляции и установленные ограничения, о чем говорят многочисленные звонки и эмоциональные комментарии в социальных сетях, — констатирует глава региона.

Он напомнил, что выходить из дома можно только за продуктами и лекарствами, для получения неотложной медпомощи, дорога на работу.

— В остальных случаях оставайтесь дома, это прямой запрет, — подчеркнул Алексей Текслер.

Пока правоохранительные органы работают в режиме предостережения нерадивых граждан. Однако для тех, кто будет нарушать предписания, установлены жесткие меры ответственности: большие штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

—Нужно остановить коронавирус, давайте осознаем и примем это. Только так мы сможем победить болезнь, — подытожил губернатор.

Губернатор Челябинской области уличил граждан, не соблюдающих самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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