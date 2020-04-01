Запрет на поездки на личном автомобиле в Челябинске: будет ли введен и для кого

1 Апр 2020 2020-04-01T08:50:27+03:00

В полиции пояснили есть ли запрет на поездки на личном автомобиле в Челябинске

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Во вторник, 31 марта, глава региона Алексей Текслер объявил на территории области режим обязательной самоизоляции. Однако поездки на личном автомобиле в Челябинске пока не запрещены.

— Режим ЧС на территории области пока не вводился, поэтому наказывать за поездки по городу рублем не будут. Но полицейские патрули уже останавливают машины, чтобы проверить, куда едут люди. И проводят с земляками профилактические беседы. Режим самоизоляции все-таки следует соблюдать. Штрафы пока выписывают только тем, кто вернулся из-за границы или имел контакты с такими людьми, и обязан находиться на двухнедельном карантине дома, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в полиции подтвердили, что патрули ГИБДД в эти дни дежурят на границе Челябинской области и других регионов. Силовики останавливают машины, проводят профилактические беседы о важности режима самоизоляции, а жителям других областей рекомендуют не покидать свой родной регион. В соседних нам Свердловской и Курганской областях также объявлен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. В некоторых регионах России, например, в Татарстане, поездки возможны только по спецпропускам.

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ИСТОЧНИК KP.RU