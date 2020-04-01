В Челябинске начали дезинфицировать улицы
Масштабная уборка города началась с утра в среду, 1 апреля. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом в Челябинске обрабатывают улицы раствором перекиси водорода. Для этого используют специальный транспорт.
Эффектное видео уборки на Свердловском проспекте выложил начальник управления информационной политики мэрии Челябинска Владимир Сафонов.
— В целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Челябинска осуществляется обработка улично-дорожной сети города, объектов обустройства улично-дорожной сети города, искусственных сооружений расположенных на территории города, в том числе с использованием специальной техники, — рассказал Владимир Сафонов.
Сегодня в Челябинске продолжится санитарная обработка города. В течение сегодняшнего дня будут обработаны дезинфицирующим раствором следующие 28 улиц в разных районах города.
Дезинфекция челябинских улиц. Видео: t.me/vasafonov.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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