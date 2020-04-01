В Челябинске начали дезинфицировать улицы

1 Апр 2020 2020-04-01T08:42:44+03:00

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Масштабная уборка города началась с утра в среду, 1 апреля. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом в Челябинске обрабатывают улицы раствором перекиси водорода. Для этого используют специальный транспорт.

Эффектное видео уборки на Свердловском проспекте выложил начальник управления информационной политики мэрии Челябинска Владимир Сафонов.

— В целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Челябинска осуществляется обработка улично-дорожной сети города, объектов обустройства улично-дорожной сети города, искусственных сооружений расположенных на территории города, в том числе с использованием специальной техники, — рассказал Владимир Сафонов.

Сегодня в Челябинске продолжится санитарная обработка города. В течение сегодняшнего дня будут обработаны дезинфицирующим раствором следующие 28 улиц в разных районах города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770077" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция челябинских улиц. Видео: t.me/vasafonov.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU