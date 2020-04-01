1 Апр 2020 2020-04-01T09:16:44+03:00

То тепло, то холодно, но на улицу лучше не выходить - сидите дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы узнали, как долго на Южном Урале ждать следующей волны тепла

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Нынешняя весна слишком ранняя, однако время от времени в город возвращается холод. Вот и в четверг, 2 апреля, в Челябинске похолодает до +3. А это значит, столбик термометра всего за сутки опустится сразу на 10 градусов, сообщает Челябинский гидрометцентр.

В ночь на четверг, 2 апреля, в городе будет +1...-1, в дневное время воздух прогреется до +3...+5. Будет облачно, также возможен кратковременный дождь. Однако снега, как в Москве, не будет. Отдельные порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

Но уже в пятницу все пойдет на поправку: днем потеплеет до +9, а к воскресенью, 5 апреля, до +11 градусов. Ночи все эти дни довольно теплые: от -2 до +1 градуса.

С понедельника. 6 апреля, в Челябинск могут нагрянуть дожди. Температура на следующей неделе, даже ночная, должна окончательно перейти в плюсовые значения.

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ИСТОЧНИК KP.RU