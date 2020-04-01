2020-04-01T09:46:03+03:00
Общество

В Челябинске перенесут мероприятия ШОС и БРИКС из-за карантина по коронавирусу

Губернатор Алексей Текслер озвучил примерные даты проведения
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Саммиты ШОС и БРИКС должны были пройти в первой половине летаСаммиты ШОС и БРИКС должны были пройти в первой половине летаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пока министерство иностранных дел не дает никаких вводных. В Челябинске пока планируют перенести мероприятия на конец лета-осень.

— Думаю. что большое количество мероприятий будет отменено , но наши многие мероприятия переносятся на август-сентябрь, — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в городе введен режим полной самоизоляции. Сколько он продлится будет зависеть от динамики будем принимать решения. Сколько больных коронавирусом прибавилось за минувшие сутки. — читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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