В Челябинске перенесут мероприятия ШОС и БРИКС из-за карантина по коронавирусу
Пока министерство иностранных дел не дает никаких вводных. В Челябинске пока планируют перенести мероприятия на конец лета-осень.
— Думаю. что большое количество мероприятий будет отменено , но наши многие мероприятия переносятся на август-сентябрь, — рассказал губернатор Алексей Текслер.
Напомним, в городе введен режим полной самоизоляции. Сколько он продлится будет зависеть от динамики будем принимать решения. Сколько больных коронавирусом прибавилось за минувшие сутки. — читайте в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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