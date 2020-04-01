Алексей Текслер о спецпропусках для перемещения граждан в Челябинске в период самоизоляции: «Непонятно как реализовывать»

1 Апр 2020 2020-04-01T10:00:37+03:00

Ездить на машине можно, но лучше оставаться дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будут ли введены спецпропуска для перемещения граждан в Челябинске в период самоизоляции

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Спецпропусков для перемещения граждан в Челябинске в период самоизоляции пока не будет. Об этом завил губернатор Алексей Текслер на брифинге.

— Мы специально не ввели эту норму. Я не сторонник введения норм, которые непонятно как реализовывать. Смотрим опыт других. Но вероятность того, что мы введем эту норму, существует, — прокомментировал он.

При это он отметил, что у полицейских есть право остановить машину и спросить, почему не соблюдается режим самоизоляции. Задержания граждан возможны, если будут приняты поправки в закон.

Сегодня глава региона планирует провести совещание с МВД, где обсудят тонкости работы в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU