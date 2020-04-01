Алексей Текслер о спецпропусках для перемещения граждан в Челябинске в период самоизоляции: «Непонятно как реализовывать»
Спецпропусков для перемещения граждан в Челябинске в период самоизоляции пока не будет. Об этом завил губернатор Алексей Текслер на брифинге.
— Мы специально не ввели эту норму. Я не сторонник введения норм, которые непонятно как реализовывать. Смотрим опыт других. Но вероятность того, что мы введем эту норму, существует, — прокомментировал он.
При это он отметил, что у полицейских есть право остановить машину и спросить, почему не соблюдается режим самоизоляции. Задержания граждан возможны, если будут приняты поправки в закон.
Сегодня глава региона планирует провести совещание с МВД, где обсудят тонкости работы в период самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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