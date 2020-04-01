2020-04-01T10:33:04+03:00
Общество

Новости о режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года

Важная информация для клиентов
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С 1 апреля 2020 временно изменен режим обслуживания в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Обслуживание клиентов будет производиться во всех регионах присутствия Банка, но количество функционирующих офисов в некоторых населенных пунктах может быть сокращено. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания будут работать в обычном режиме.

Отделения Банка, обслуживающие клиентов, будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, для сотрудников офисов будет организован сменный график работы.

Узнать актуальную информацию о ближайших работающих отделениях Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно на сайте Банка.

Для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов можно воспользоваться системами УРАЛСИБ | Интернет-банк, Мобильный банк и Интернет-Банк для юридических лиц и ИП.

Снять наличные с банковской карты Вы сможете в банкоматах, а пополнить счет — в платежных терминалах и банкоматах с функцией приема наличных, осуществляющих обслуживание в круглосуточном режиме. С адресами и графиком работы банкоматов и платежных терминалов можно ознакомиться на сайте Банка или по телефонам:

Обслуживание физических лиц: 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77;

Обслуживание юридических лиц и ИП: 8-800-700-77-16 или 8-495-723-77-00.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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