2020-04-01T11:37:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Убивают вирусы: в Челябинске приступили к дезинфекции парков [видео]

Насколько безопасны для людей распыленные растворы
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: t.me/vasafonovФото: t.me/vasafonov
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В Челябинске приступили к дезинфекции детских парков. Люди в защитных костюмах и масках распыляют специальное средство на скамейки, тротуары и детские площадки. Обрабатываются все поверхности, с которыми могут контактировать горожане.

Дезинфекция проводится, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Фотозоны обрабатывают особенно тщательно. Фото: Игорь Клеин

Фотозоны обрабатывают особенно тщательно. Фото: Игорь Клеин

— Уникальное средство предназначенное для генеральной уборки и дезинфекции рынков, объектов культуры,детских садов, спортивных площадок, транспорта, самолетов при вспышке эпидемии вирусов, бактерий грибковых и паразитарных возбудителей. В правильном разведении безопасен и не токсичен после применения. Не теряет своих свойств при замерзании и оттаивании. Наносится путём обращения и протирания поверхности. Не наносит вред зелёным насаждениям и животным, — рассказал «Комсомольской правде» директор горсада им. Пушкина Игорь Клеин.

Напомним, что с самого утра в городе приступили к обработке улиц, к дезинфекции подключили специальную технику, которая распыляет раствор перекиси водорода.

В парке заверили, что раствор безопасен для человека. Фото: Игорь Клеин

В парке заверили, что раствор безопасен для человека. Фото: Игорь Клеин

Власти Челябинска призывают горожан оставаться дома ради их безопасности, ведь заразившихся с каждым днем становится больше.

В челябинском горсаду убили вирусы.Видео: Игорь Клеин! другой источник

Дезинфекция парка Пушкина. Видео: t.me/vasafonov.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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