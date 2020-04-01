Убивают вирусы: в Челябинске приступили к дезинфекции парков [видео]

1 Апр 2020 2020-04-01T11:37:19+03:00

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В Челябинске приступили к дезинфекции детских парков. Люди в защитных костюмах и масках распыляют специальное средство на скамейки, тротуары и детские площадки. Обрабатываются все поверхности, с которыми могут контактировать горожане.

Дезинфекция проводится, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Фотозоны обрабатывают особенно тщательно. Фото: Игорь Клеин

— Уникальное средство предназначенное для генеральной уборки и дезинфекции рынков, объектов культуры,детских садов, спортивных площадок, транспорта, самолетов при вспышке эпидемии вирусов, бактерий грибковых и паразитарных возбудителей. В правильном разведении безопасен и не токсичен после применения. Не теряет своих свойств при замерзании и оттаивании. Наносится путём обращения и протирания поверхности. Не наносит вред зелёным насаждениям и животным, — рассказал «Комсомольской правде» директор горсада им. Пушкина Игорь Клеин.

Напомним, что с самого утра в городе приступили к обработке улиц, к дезинфекции подключили специальную технику, которая распыляет раствор перекиси водорода.

В парке заверили, что раствор безопасен для человека. Фото: Игорь Клеин

Власти Челябинска призывают горожан оставаться дома ради их безопасности, ведь заразившихся с каждым днем становится больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770119" frameborder="0"></iframe> В челябинском горсаду убили вирусы.Видео: Игорь Клеин! другой источник

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770110" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция парка Пушкина. Видео: t.me/vasafonov.

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ИСТОЧНИК KP.RU