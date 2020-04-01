2020-04-01T11:29:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Будут ли обрабатывать тротуары от коронавируса в Челябинске

«Комсомолка» выяснила, как защитят пешеходов
Ольга АНТОНОВА
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Пешеходов тоже нужно защищать от коронавируса. Фото: cheladmin.ruПешеходов тоже нужно защищать от коронавируса. Фото: cheladmin.ru
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Обработка дорог на улицах Челябинска началась утром в среду, 1 апреля. Машины подрядчиков устроили «тайфун» на 28 главных улицах города. Сейчас обрабатывать удобно: машин из-за режима обязательной самоизоляции на улицах мало, пробок нет. Кортежи автомобилей все равно сопровождают машины ГИБДД.

Обработка тротуаров — это отлично. Но как быть с тротуарами? Их обрабатывают? К тому же, поток воды сметает пыль и грязь к бордюру, увлажненная пыль оседает на тротуарах. А пешеходы, пусть и редкие во время режима обязательной самоизоляции, тоже люди!

— Дезраствор во время обработки дорог попадает и на тротуары. Работают дворники, убирают грязь и пыль. Мы обрабатываем остановки: промываем и дезинфицируем, — сказал корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

Обработка улиц продолжится и завтра. Список улиц станет известен к сегодняшнему вечеру.

Сегодня в Челябинске подрядные организации «санируют» парки: обрабатывают пешеходные дорожки, аттракционы, скамьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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