2020-04-01T12:06:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителя Челябинской области оштрафовали за комментарий про коронавирус в соцсетях

Южноуралец должен заплатить 30 тысяч рублей
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: 74.мвд.рфФото: 74.мвд.рф
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Мужчину из Магнитогорска обвиняют в распространение ложной информации, в соцсетях южноуралец написал комментарий, в котором сообщил о том, что город якобы закрыт на карантин по коронавирусу. Но сообщение оказалось фейком, в полиции опровергли эту информацию и привлекли пользователя к административной ответственности.

— По данному инциденту в отношении мужчины сотрудниками полиции составлен административный протокол за «Злоупотребление свободой массовой информации» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомни, что вчера, 31 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о режиме полной самоизоляции, людям порекомендовали не выходит на улицу без особого повода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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