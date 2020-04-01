Расчерчен асфальт на квадратики: на каких вокзалах в Челябинске уже есть социальная разметка

1 Апр 2020 2020-04-01T12:29:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время режима обязательной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске на железнодорожном вокзале на пол нанесли разметку для так называемой социальной дистанции в полтора метра. Пассажирам рекомендовано удаляться друг от друга на это расстояние. Разметка, к слову, должна появиться в общественных местах: поликлиниках, магазинах.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ЮУЖД, напольная разметка есть у касс, рядом с информационными табло, на входном контроле, у эскалаторов, у информационно-справочных стоек, при переходах на пересадку.

На автовокзале «Юность», в справочной, вопросу корреспондента КП-Челябинск о социальной разметке удивились.

— Чего, чего? — лениво спросил женский голос. — Не слышала о такой. Мы от водителей пассажиров отделяем, не продаем билеты на первые два ряда.

Нет пока разметки и на автостанции у областной больницы.

— Обратитесь к нашему руководству, — посоветовали в справочной.

Телефон руководства молчал.

ИСТОЧНИК KP.RU