2020-04-01T13:07:41+03:00
Общество

«Лечили от пневомнии — оказался рак»: маленькой Соне из Магнитогорска нужно дорогое импортное лекарство

Собрать солидную сумму волонтеры надеялись с помощью клоунов к 1 апреля
Ирина ГОЛЛАЙ
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Мама Сони надеется, что страшный диагноз останется в прошлом.Мама Сони надеется, что страшный диагноз останется в прошлом.
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Диагноз нейробластома Сонечке Борашовой из Магнитогорска поставили поздно. Сначала девочку долго лечили от пневмонии. А потом у крохи отнялись ноги. Опухоль выросла в грудной клетке и дала метастазы в костях.

Первую операцию по удалению опухоли девочке провели в Челябинске год назад. С тех пор малышка прошла десять курсов химиотерапии. Рост нейробластомы удалось остановить. Консилиум докторов принял решение лечить девочку радиоактивным йодом, который хорошо накапливается в больных клетках и разрушает их изнутри. Здоровые клетки при таком облучении практически не страдают.

— Лекарство импортное. Стоит порядка одного миллиона рублей. В семье Борашовых такой суммы нет. Мама девочки, а она кассир в супермаркете, обратилась за помощью в «Искорку». Чтобы собрать эту сумму, мы готовили благотворительный спектакль, ярмарки и клоунский флешмоб на первое апреля. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Все мероприятия отменены, — рассказали КП-Челябинск в фонде помощи детям с онкологией «Искорка».

Больше года малышка лежит по больницам. Фото: фонд "Искорка".

Больше года малышка лежит по больницам. Фото: фонд "Искорка".

На время карантина Соню и ее маму отпустили домой — отдохнуть от больницы. В стационаре девочке прожила практически год. На конец апреля назначена госпитализация Сони в федеральный центр. К этому времени нужно собрать миллион.

Помогите девочке прожить долгую жизнь. Сонечке только-только исполнилось четыре года. Сбор денег на лекарство открыт на сайте благотворительного фонда «Искорка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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