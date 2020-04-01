Оставайтесь дома: в Челябинске останавливают автобусные рейсы в другие регионы

1 Апр 2020 2020-04-01T15:20:28+03:00

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Никаких поездок в Башкирию и Пермь: в Челябинске начали закрывать некоторые межрегиональные маршруты. Со второго апреля также прекращаются рейсы в Курганскую область и Татарстан.

Как отмечают в «Службе организации движения», автобусы продолжат совершать перевозки в Екатеринбург, однако и этот популярный маршрут тоже может попасть под закрытие в скором времени.

Кроме того, перевозчики также отмечают, что проблемы есть и в региональных рейсах. Некоторым автобусам приходится возить по два-три человека, при этом, сократить количество сотрудников автовокзала, даже при низкой посещаемости почти невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU