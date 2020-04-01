Торговец мясом из Челябинской области заразил сотрудницу банка
Пример несоблюдения карантина: продавец из Кизильского района, торговавший мясом на местном рынке, несмотря на поездку в Дубай, заразил коронавирусом сотрудницу Сбербанка. Ранее у фельдшера, бравшего анализ у нерадивого туриста, также диагностировали инфекцию.
— Только что пришла тревожная информация из соседнего Кизильского района: подтвержден положительный диагноз по коронавирусной инфекции у жителя села Кизил, торговавшего 22 марта на Сибайском рынке, и у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, контактировавшего с ним, — рассказал мэр Сибая Рустем Афзалов в своих социальных сетях.
При этом, глава поселка не исключает, что инфицированы могут быть и другие граждане, которые могли контактировать с зараженными. Мэр попросил немедленно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах коронавируса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Cтали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»