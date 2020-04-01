Торговец мясом из Челябинской области заразил сотрудницу банка

1 Апр 2020 2020-04-01T17:08:31+03:00

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Пример несоблюдения карантина: продавец из Кизильского района, торговавший мясом на местном рынке, несмотря на поездку в Дубай, заразил коронавирусом сотрудницу Сбербанка. Ранее у фельдшера, бравшего анализ у нерадивого туриста, также диагностировали инфекцию.

— Только что пришла тревожная информация из соседнего Кизильского района: подтвержден положительный диагноз по коронавирусной инфекции у жителя села Кизил, торговавшего 22 марта на Сибайском рынке, и у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, контактировавшего с ним, — рассказал мэр Сибая Рустем Афзалов в своих социальных сетях.

При этом, глава поселка не исключает, что инфицированы могут быть и другие граждане, которые могли контактировать с зараженными. Мэр попросил немедленно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU