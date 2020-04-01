Дезинфекция от коронавируса в Челябинске: что и как обрабатывают в городе от вируса

1 Апр 2020 2020-04-01T18:51:29+03:00

Такой «аэротрубной поливомоечной машиной» дезинфицируют не только дороги, но и тротуары. Фото: Александр Кайнов

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Дезинфекция от коронавируса в Челябинске работает вовсю. Сегодня, 1 апреля, городские службы начали массового обрабатывать специальным раствором парки, дороги и тротуары. Где-то используют простой ручной труд, а где-то используют настоящие, как выразились некоторые пользователи соцсетей, бронепоезды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770270" frameborder="0"></iframe> В Челябинске для дезинфекции используют почти бронепоезд.Автор: Денис Ни, facebook.com

Многие челябинцы удивились как проходила дезинфекция улиц. На дороги 28 участков вывезли специальный транспорт, который по шуму, как отмечают граждане, можно было сравнить с самолетом, а по внешнему виду - с бронепоездом. Новая «аэротрубная поливомоечная машина» буквально устраивает тайфун на дорогах, омывая дезраствором не только автомобильные магистрали, но еще и тротуары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770077" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция челябинских улиц. Видео: t.me/vasafonov.! другой источник

При этом, как отметил пресс-секретарь городской мэрии Владимир Сафонов, пешеходные улицы будут чистить не только спецтранспортом. Ручной труд также присутствует. Кроме того, также будут обрабатывать и городские остановки.

Также дезинфекцией занимаются и в городских парках. Люди в химзащите обрабатывают скамейки, тротуары, детские площадки и прочие поверхности, с которыми могут контактировать горожане. Владельцы парков подчеркивают, что после нанесения раствор безопасен и не токсичен для людей и животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770110" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция парка Пушкина. Видео: t.me/vasafonov.

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ИСТОЧНИК KP.RU