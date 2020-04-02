Автомобиль БМВ Х5 расстреляли во дворе многоэтажки в Челябинской области
Инцидент случился в Златоусте. В среду утром хозяин БМВ Х5 увидел, что стекло его машины разбито. Вот так первоапрельские шуточки!
— Накануне компания из трех человек выпивала во дворе дома 249 по ул. Аносова. Развлекались, стреляя по бутылочкам. Такое вот меткое попадание, — пишет хозяин автомобиля в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК. — Во дворе висят камеры. Запрос по записям сделан. Поэтому прошу стрелков самих отозваться. В любом случае надейтесь, вопрос времени.
— Да уж, попали тысяч на 10… — комментируют пользователи соцсети.
Известно, что стрелявшие нашлись. Они сами написали сообщение в паблик, чтобы связаться с хозяином пострадавшего автомобиля.
Пьяная компания стреляла по бутылочкам. Но не очень метко. Фото: https://vk.com/chp_dtp
К ЧИТАТЕЛЯМ
Cтали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU