2020-04-02T04:55:13+03:00
Общество

«Я тебя предупреждала!»: жительница Челябинской области замотала автомобиль соседа в пищевую пленку

И это не была первоапрельская шутка
Ирина КАРЕЛИНА
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Жительница Челябинской области замотала автомобиль соседа в пищевую пленку Фото: https://vk.com/chel_kopЖительница Челябинской области замотала автомобиль соседа в пищевую пленку Фото: https://vk.com/chel_kop
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В группу «Копейск [В]Теме» выложили фото автомобиля, обмотанного пищевой пленкой.

— Шла сегодня по городу и увидела это. Разборки по-копейский, — прокомментировала автор фото.

Снимок сделан накануне 1 апреля. Но вряд ли тот, кто упаковал транспортное средство, вздумал пошутить. На пленку приклеена записка: «Я тебя предупреждала! Не ставь сюда машину! »Вероятно, авто стоит под окнами человека, которому это сильно не нравится. Вот такая борьба с неправильной парковкой.

— С первым апреля, братишка, — прокомментировал подписчик паблика Семен Пузанов.

— Наверное, бабулька из 90-х, — написал Дмитрий Черепанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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