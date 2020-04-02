«Я тебя предупреждала!»: жительница Челябинской области замотала автомобиль соседа в пищевую пленку
В группу «Копейск [В]Теме» выложили фото автомобиля, обмотанного пищевой пленкой.
— Шла сегодня по городу и увидела это. Разборки по-копейский, — прокомментировала автор фото.
Снимок сделан накануне 1 апреля. Но вряд ли тот, кто упаковал транспортное средство, вздумал пошутить. На пленку приклеена записка: «Я тебя предупреждала! Не ставь сюда машину! »Вероятно, авто стоит под окнами человека, которому это сильно не нравится. Вот такая борьба с неправильной парковкой.
— С первым апреля, братишка, — прокомментировал подписчик паблика Семен Пузанов.
— Наверное, бабулька из 90-х, — написал Дмитрий Черепанов.
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ИСТОЧНИК KP.RU