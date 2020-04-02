2020-04-02T05:29:24+03:00
Общество

В четверг в Челябинске продолжат дезинфицировать улицы

Самолет-бронепоезд с дезраствором проедет по нескольким районам города-миллионника
Лидия ПЕСКОВА
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Для обработки используют также обычные поливочные машины. Фото: cheladmin.ru.Для обработки используют также обычные поливочные машины. Фото: cheladmin.ru.Фото: другой источник.
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В четверг, 2 апреля, власти Челябинска запланировали продолжить дезинфекцию улиц, сообщает пресс-служба администрации города.

Санитарной обработке подвергнутся четырнадцать улиц:

— Новороссийская;

— Рождественского;

Гагарина;

— Машиностроителей;

— Копейское шоссе;

— проспект Победы:

Комарова;

— Героев Танкограда;

— Черкасская;

— 50 лет ВЛКСМ;

— Шоссе Металлургов;

— Индивидуальная;

— Шагольская;

— Профессора Благих.

Накануне дезинфицирующим раствором обработали три десятка улиц. Повторно дезинфицировали Свердловский проспект, проспект Ленина, Блюхера, Комсомольский проспект, Братьев Кашириных, Университетскую набережную. На дороги вывели специальный транспорт, который по шуму можно было сравнить с самолетом, а по внешнему виду — с бронепоездом. Новая «аэротрубная поливомоечная машина» буквально устраивает тайфун на дорогах, омывая дезраствором дороги и тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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