Жители Челябинской области пишут матерные плакаты нарушителям режима самоизоляции
Большинство южноуральцев засели дома. Но некоторым введенный губернатором всеобщий режим самоизоляции нипочем, и они продолжают разгуливать по улице. В ответ на это в окнах Магнитогорска появились плакаты с обращениями к этим людям. Например: «Мы дома. А ты?» Некоторые даже с матерщиной: «Сидите дома, ***!»
Фото: Сергей Цивкин
— Отлично сказано. По-русски. Может, хоть так дойдет до некоторых. Ведь даже с грудными детьми шляются. Совсем мозгов нет у людей! — поддержала Наталья Чебоксарова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
— Ну как тут не ругаться матом ! Я сижу дома уже четыре дня и каждый день наблюдаю за людьми, которые гуляют. Люди в зоне риска вообще парами и группами прогуливаются. Ну услышьте вы уже СМИ! Поберегите себя и своих близких! — написала Ариана Ярова и выложила фото, сделанное из своего окна.
И все же некоторые гуляют. Фото: Ариана Ярова
Впрочем, есть и ироничные комментарии.
— Вот что карантин с людьми делает. Понимаю. Не осуждаю. Очень скучно дома, — написал Артем Загвоздин.
Фото: Шмелева Юлия
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ИСТОЧНИК KP.RU
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