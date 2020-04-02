2020-04-02T05:36:52+03:00
Общество

Жители Челябинской области пишут матерные плакаты нарушителям режима самоизоляции

И выставляют их в своих окнах
Ирина КАРЕЛИНА
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Жители Челябинской области пишут плакаты нарушителям режима самоизоляции. Фото: Влад РомановЖители Челябинской области пишут плакаты нарушителям режима самоизоляции. Фото: Влад Романов
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Большинство южноуральцев засели дома. Но некоторым введенный губернатором всеобщий режим самоизоляции нипочем, и они продолжают разгуливать по улице. В ответ на это в окнах Магнитогорска появились плакаты с обращениями к этим людям. Например: «Мы дома. А ты?» Некоторые даже с матерщиной: «Сидите дома, ***!»

Фото: Сергей Цивкин

Фото: Сергей Цивкин

— Отлично сказано. По-русски. Может, хоть так дойдет до некоторых. Ведь даже с грудными детьми шляются. Совсем мозгов нет у людей! — поддержала Наталья Чебоксарова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Ну как тут не ругаться матом ! Я сижу дома уже четыре дня и каждый день наблюдаю за людьми, которые гуляют. Люди в зоне риска вообще парами и группами прогуливаются. Ну услышьте вы уже СМИ! Поберегите себя и своих близких! — написала Ариана Ярова и выложила фото, сделанное из своего окна.

И все же некоторые гуляют. Фото: Ариана Ярова

И все же некоторые гуляют. Фото: Ариана Ярова

Впрочем, есть и ироничные комментарии.

— Вот что карантин с людьми делает. Понимаю. Не осуждаю. Очень скучно дома, — написал Артем Загвоздин.

Фото: Шмелева Юлия

Фото: Шмелева Юлия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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