2020-04-02T05:39:59+03:00
Общество

Владыка Григорий объедет вокруг Челябинска с иконой и молитвой против коронавируса

А по городу разольется колокольный звон
Лидия ПЕСКОВА
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Эту икону провезут вокруг Челябинска с молитвой об избавлении от коронавируса.Эту икону провезут вокруг Челябинска с молитвой об избавлении от коронавируса.
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В пятницу, 3 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Григорий объедет вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери, который хранится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщают в пресс-службе Челябинской епархии, объезд состоится в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, поэтому в пути владыка и сопровождающие его священники будут петь акафист Пречистой Деве. Объезд начнется в час дня. В это же время по всему городу начнется колокольный звон.

— Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, объединить наши молитвенные усилия, встать вместе с нами на молитву, прочесть дома акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия -эпидемии коронавируса, — обратился владыка ко всем православным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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