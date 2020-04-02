Владыка Григорий объедет вокруг Челябинска с иконой и молитвой против коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T05:39:59+03:00

Эту икону провезут вокруг Челябинска с молитвой об избавлении от коронавируса.

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 3 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Григорий объедет вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери, который хранится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщают в пресс-службе Челябинской епархии, объезд состоится в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, поэтому в пути владыка и сопровождающие его священники будут петь акафист Пречистой Деве. Объезд начнется в час дня. В это же время по всему городу начнется колокольный звон.

— Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, объединить наши молитвенные усилия, встать вместе с нами на молитву, прочесть дома акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия -эпидемии коронавируса, — обратился владыка ко всем православным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU