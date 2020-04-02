Владыка Григорий объедет вокруг Челябинска с иконой и молитвой против коронавируса
В пятницу, 3 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Григорий объедет вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери, который хранится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
Как сообщают в пресс-службе Челябинской епархии, объезд состоится в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, поэтому в пути владыка и сопровождающие его священники будут петь акафист Пречистой Деве. Объезд начнется в час дня. В это же время по всему городу начнется колокольный звон.
— Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, объединить наши молитвенные усилия, встать вместе с нами на молитву, прочесть дома акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия -эпидемии коронавируса, — обратился владыка ко всем православным.
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ИСТОЧНИК KP.RU