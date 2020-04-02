Коронавирус заставил путешественника Федора Конюхова обратиться к жителям Челябинской области
Легендарный путешественник Федор Конюхов, жизнь которого тесно связана с Челябинской областью, призвал южноуральцев оставаться дома во время пандемии коронавируса. С таким обращением он обратился к жителям области через Интернет.
— Вы знаете, как я люблю путешествовать. Но в это время, когда в мире случилась беда, я не мог позволить себе отправиться в Арктику или в Антарктиду, или поплыть на яхте вокруг света. Я с вами. И также, не нарушая закон, сижу дома и читаю «Робинзона Крузо», Жюля Верна и другие книги о путешествиях. Желаю всем выздороветь, а я за вас молюсь, — обратился путешественник к южноуральцам.
Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Конюхов — первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Путешественник — обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса.
Федор Конюхов просит южноуральцев оставаться дома.Видео: Анна Куцбах.
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ИСТОЧНИК KP.RU