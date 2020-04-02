Работа общественного транспорта во время самоизоляции в Челябинске: какие маршруты продолжают работать и со скольки — до скольки

2 Апр 2020 2020-04-02T06:46:51+03:00

Маршрутки работают до 19.30, все водители - в масках. Фото: cheladmin.ru.

Разбираемся, как работает общественный транспорт в Челябинск в период самоизоляции

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Поток пассажров в Челябинске сократился — большинство горожан сидят дома и выходят на улицу лишь за покупками в магазины шаговой доступности. У кого есть машины, стараются передвигаться на автомобиле. Власти решили перевести общественный транспорт на особый график, сообщает пресс-служба мэрии.

Подробное расписание автобусов, трамваев и троллейбусов можно посмотреть на сайте «Маршруты Челябинска».

Частные маршрутки будут работать с 6.30 до 20.00. Интервалы движения составят 10-15 минут в часы пик и 15-20 минут в другое время.

Водители и кондукторы в эти дни обязаны носить маски и проводить дезинфекцию подвижного состава. Автобусы и маршрутки, независимо от формы собственности, требуют обрабатывать 2-3 раза в день: перед выездом на линию или после, а также во время обеденных или технических перерывов. Трамваи обрабатывают после каждого рейса. В городе организованы проверки: специальные службы проверяют, проводится ли обработка.

Автобусные рейсы в другие регионы остановлены. Правда, пока частично.

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ИСТОЧНИК KP.RU