2020-04-02T07:10:30+03:00
Общество

В разгар самоизоляции в Челябинске открывают почты

В четверг и в пятницу они будут работать в обычном режиме
Лидия ПЕСКОВА
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Почты откроют. Пока на два дня. Фото: пресс-служба Челябинского филиала "Почты России".Почты откроют. Пока на два дня. Фото: пресс-служба Челябинского филиала "Почты России".
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В четверг и в пятницу, 2-3 апреля, все отделения «Почты России» в Челябинске откроют двери для клиентов. В эти дни они будут работать в обычном режиме и оказывать полный спектр услуг.

— Почта продолжит свою работу как стратегическая компания государственного значения. В малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, — замечают в пресс-службе Челябинского отделения «Почты России».

При этом все сотрудники отделений должны надеть маски, а посетители — не приближаться к другим клиентам на расстояние ближе полутора метров.

Во всех отделениях в эти дни регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений, используются санитайзеры.

Однако, если вам не приспичило, в эти дни почту лучше не посещать. На сайте «Почты России» и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Режим работы почтовых отделений на следующей неделе объявят позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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