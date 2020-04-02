2020-04-02T08:38:00+03:00
Общество

В Челябинске принудительно закрыли парикмахерскую, которая игнорировала карантин

Двери упрямого заведения опечатали
Лидия ПЕСКОВА
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В парикмахерской стригли и шили.В парикмахерской стригли и шили.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошлой неделе на территории Челябинской области официально запретили работу фитнес-центров, салонов красоты, соляриев, бань и саун. Хозяйка парикмахерской «Лидия» на ул. Молодогвардейцев проигнорировала запрет. Заведение пришлось закрыть насильно.

Рассмотрев протокол специалиста Роспотребнадзора, Курчатовский районный суд Челябинска признал вину предпринимателя и постановил закрыть парикмахерскую на 15 суток.

— 1 апреля судебные приставы пришли по указанному адресу и обнаружили, что предприниматель оказывала услуги не только парикмахерской, но и мини-ателье. Несмотря на запрет, в этот день в помещении были люди вместе с хозяйкой. Все они что-то шили. Предпринимателя ознакомили с процессуальными документами, после чего всех попросили удалиться. Дверь опечатана., — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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