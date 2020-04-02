Супруги из Челябинска выкладывают в сеть бесплатные «видео-развивашки»

2 Апр 2020 2020-04-02T10:32:18+03:00

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Сидеть безвылазно дома особенно трудно семьям с детьми. Вот кому по настоящему трудно без улицы. Преподаватели из Челябинска Елена и Михаил Терские стали выкладывать для них в сеть «видео-развивашки», сообщает сайт hornews.com.

Елена преподает живопись детям, Михаил — моделизм и лего-конструирование. Но теперь они работают в паре. Жена проводит дистанционные уроки, а муж снимает их на «зеркалку» и выкладывает на странице центра семейного развития «Цветик-семицветик».

По словам Елены, съемки не всегда проходят удачно. Но работу домашней студии удалось отрегулировать, и Терские намерены публиковать свои ролики каждый день. Все задания в рассчитаны на людей, которые не имеют специальной художественной подготовки. Выполнить их будет просто.

Как нарисовать вербу.Видео: Михаил Терский.

— Если увидел хороший результат от своей работы, поднимается настроение. А это сейчас очень важно, — замечает Елена.

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ИСТОЧНИК KP.RU