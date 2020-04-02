2020-04-02T12:15:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске магазин автозапчастей набрал заказов и закрылся на карантин

С клиента взяли оплату и перестали выходить на связь
Ангелина ЗАКИРОВА
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Всю нерабочую неделю заведениям запретили работать в обычном режимеВсю нерабочую неделю заведениям запретили работать в обычном режимеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Читатель КП-Челябинск Сергей нашел единственный работающий магазин запчастей для автомобиля, и с облегчением вздохнул: все-таки успел — но на следующий день он закрылся, клиенту не отдали не запчасти, не деньги.

— Да, мы еще работаем, все остальные закрыты, завтра приходите за деталью, точно будет, — убедили автолюбителя.

Но на следующий день магазин оказался закрыт. Трубку никто не брал, и продавец не перезвонил. Молодой человек заплатил круглую сумму и уже внес предоплату в автосервисе, где будут чинить машину.

Журналисту «Комсомолки» удалось дозвониться по одному из указанных номеров.

— Работаем только на выдачу интернет-заказов, оплачиваете, приходите с онлайн-чеком и получаете товар, — спокойно ответили в магазине и заверили, что вернут заказ.

Как выяснилось, наш читатель заказывал не через интернет, а в магазине. Но его проблему пообещали решить.

Сейчас, в период самоизоляции, магазины предлагают доставку всевозможных товаров. Мы проверили, можно ли заказать косметику и даже мебель.

КСТАТИ

Чтобы сидеть в своей квартире было в радость, «КП-Челябинск» запускает проект «На дом в Че». Если и вы хотите рассказать о своих товарах и услугах, которые помогут челябинцам в самоизоляции, поддержать горожан полезной информацией или порадовать добрыми новостями, отправьте письмо на e-mail: ekaterina.pletneva@phkp.ru или позвоните по телефону: +7 (919) 327-48-07.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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