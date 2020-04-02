В аптеках Челябинска раскупили парацетамол

2 Апр 2020 2020-04-02T11:40:35+03:00

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«Прошел четыре аптеки, нигде нет парацетамола», «в аптеках говорят, что парацетамола нет на складе, когда будет неизвестно», «предлагают цитрамон, говорят, что там тоже содержится парацетамол». Такие сообщения то и дело мелькают в социальных сетях. Челябинцы жалуются на то, что из аптек пропал парацетамол, который, как известно, оказывает жаропонижающее, противовоспалительное действие.

Журналист КП-Челябинск обошел несколько аптек — так и есть. В областном аптечном складе сказали, что, скорее всего, люди скупили это недорогое лекарство, и, как это уже не раз бывало, закупали в больших количествах. Примерно такие же истории происходили с медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Но пообещали, что на днях получат новую партию лекарств, и там обязательно будет парацетамол.

Отметим, парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU