В аптеках Челябинска раскупили парацетамол
«Прошел четыре аптеки, нигде нет парацетамола», «в аптеках говорят, что парацетамола нет на складе, когда будет неизвестно», «предлагают цитрамон, говорят, что там тоже содержится парацетамол». Такие сообщения то и дело мелькают в социальных сетях. Челябинцы жалуются на то, что из аптек пропал парацетамол, который, как известно, оказывает жаропонижающее, противовоспалительное действие.
Журналист КП-Челябинск обошел несколько аптек — так и есть. В областном аптечном складе сказали, что, скорее всего, люди скупили это недорогое лекарство, и, как это уже не раз бывало, закупали в больших количествах. Примерно такие же истории происходили с медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Но пообещали, что на днях получат новую партию лекарств, и там обязательно будет парацетамол.
Отметим, парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU