2020-04-02T11:45:02+03:00
Общество

В России и в Челябинской области выявлены новые случаи заражения Covid-19

Общее число заболевших достигло 3 548 человек
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Пока каждый день дает прирост заболевших.Пока каждый день дает прирост заболевших.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. За минувшие сутки подтвержден 771 новый диагноз. Общее число зараженных достигло 3 548 человек, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наибольшее число зараженных выявлено в Москве (595 человек), в Подмосковье (43 человека) и в Санкт-Петербурге (22 человека).

В Челябинской области, как доложил губернатор Алексей Текслер, на утро 2 апреля 21 зараженный коронавирусом, в том числе один новый. Два случая средней тяжести: пневмония развилась у подтвержденного больного и у того, статус которого подтвержден предварительно. Аппарат ИВЛ ни тому, ни другому пока не нужен.

Условно подтвержденных случаев в Челябинской области семь, в том числе три новых по отношению ко вчерашнему дню.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Челябинске магазин автозапчастей набрал заказов и закрылся на карантин
Режим всеобщей изоляции в Челябинске: вопросов по коронавирусу от горожан ждут операторы горячей линии
В России и в Челябинской области выявлены новые случаи заражения Covid-19
В аптеках Челябинска раскупили парацетамол
Жители Челябинска оценили реальную угрозу коронавируса
Супруги из Челябинска выкладывают в сеть бесплатные «видео-развивашки»
Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области: кого еще заразил торговец мясом из Кизила
Ограничение продажи алкоголя в Челябинске в период карантина: могут ли ввести и для чего
В Челябинске принудительно закрыли парикмахерскую, которая игнорировала карантин
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
В разгар самоизоляции в Челябинске открывают почты
Работа общественного транспорта во время самоизоляции в Челябинске: какие маршруты продолжают работать и со скольки — до скольки
Коронавирус заставил путешественника Федора Конюхова обратиться к жителям Челябинской области
Владыка Григорий объедет вокруг Челябинска с иконой и молитвой против коронавируса
В четверг в Челябинске продолжат дезинфицировать улицы
Жители Челябинской области пишут матерные плакаты нарушителям режима самоизоляции
«Я тебя предупреждала!»: жительница Челябинской области замотала автомобиль соседа в пищевую пленку
Автомобиль БМВ Х5 расстреляли во дворе многоэтажки в Челябинской области
Дезинфекция от коронавируса в Челябинске: что и как обрабатывают в городе от вируса
«Большой брат» оценил, как жители Челябинска соблюдают самоизоляцию
Торговец мясом из Челябинской области заразил сотрудницу банка
Младенца весом 490 граммов успешно прооперировали в Челябинске
Контроль за соблюдением самоизоляции в Челябинске: кто и как будет проводить
«Кожа трещинами пошла»: жители Челябинска жалуются на проблемы с руками после антисептиков и мыла
Оставайтесь дома: в Челябинске останавливают автобусные рейсы в другие регионы
Дефицита не будет: в аптеки Челябинской области привезли 57 тысяч медицинских масок
В Челябинске завели уголовное дело на дорожного подрядчика
На границах Челябинской области работают усиленные посты ГИБДД