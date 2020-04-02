В России и в Челябинской области выявлены новые случаи заражения Covid-19

2 Апр 2020 2020-04-02T11:45:02+03:00

Пока каждый день дает прирост заболевших. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. За минувшие сутки подтвержден 771 новый диагноз. Общее число зараженных достигло 3 548 человек, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наибольшее число зараженных выявлено в Москве (595 человек), в Подмосковье (43 человека) и в Санкт-Петербурге (22 человека).

В Челябинской области, как доложил губернатор Алексей Текслер, на утро 2 апреля 21 зараженный коронавирусом, в том числе один новый. Два случая средней тяжести: пневмония развилась у подтвержденного больного и у того, статус которого подтвержден предварительно. Аппарат ИВЛ ни тому, ни другому пока не нужен.

Условно подтвержденных случаев в Челябинской области семь, в том числе три новых по отношению ко вчерашнему дню.

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ИСТОЧНИК KP.RU