2020-04-02T14:08:41+03:00
Общество

Автолюбителей напугали коридоры полицейских на дорогах Челябинска

Патрули с светоотражающих жилетах стоят живой стеной
Лидия ПЕСКОВА
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Полицейские работают в перчатках и в масках. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Полицейские работают в перчатках и в масках. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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В Челябинске проводится профилактическая операция «Тоннель». В четверг, 2 апреля, Госавтоинспекция вышла на улицы города, чтобы проверить, как горожане соблюдают правила карантина.

— Личный состав полков ДПС города и области проводит массовые проверки водителей и профилактические беседы. Чтобы инспекторы ДПС не заразились, им выдали перчатки и медицинские маски, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрули стоят живой стеной. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрули стоят живой стеной. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В акции принимают участие 75 экипажей ДПС. Они организуют тоннели в разных районах города. Кстати, наши читатели сообщают в редакцию, что перчатки и маски надевают не все.

Также в Челябинске продолжается патрулирование улиц. С пешеходами также проводят профилактические беседы. Полицейские раздают горожанам листовки и просят не выходить из дома. В листовках можно найти информацию о новых штрафах для нарушителей карантина. Напомним, за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности предусмотрены штрафы: для граждан — до 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50-500 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч — одного миллиона рублей.

Операция "Тоннель" на улицах Челябинска.Видео: читатель КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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