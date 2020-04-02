2020-04-02T15:56:15+03:00
Общество

Минобороны: Парад Победы пройдет вовремя

В министерстве опровергли слухи об изменении даты
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Подготовка к параду началась в феврале и продолжается до сих порПодготовка к параду началась в феврале и продолжается до сих порФото: Михаил ФРОЛОВ
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Парад Победы на Красной площади пройдет 9 мая. Несмотря на множественные слухи о переносе мероприятия на осень, в минобороны РФ опровергли всплывшие в интернете слухи.

Многие издания ссылаются на собственные источники в министерстве и администрации президента. При этом, все сообщают о разных датах. В качестве альтернатив якобы рассматриваются 2 сентября (день окончания Второй мировой войны) и 7 ноября (военный парад войск, уходящих на фронт в 1941 году). Кроме того, некоторые источники говорили о том, что шествие может пройти и вовсе без зрителей.

Журналисты KP.ru решили расспросить об этом официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова. Военный рассказал, что никаких переносов мероприятия пока не планируется. Кроме того, еще 1 апреля прошла одна из репетиций парада. Как отметил генерал-майор, все меры предосторожности соблюдаются, даже у всего личного состава три раза в день измеряют температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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