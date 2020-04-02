В Челябинске блокирующие вывоз мусора машины начнут эвакуировать
Паркуйтесь правильно: машины челябинцев, которые будут мешать вывозу мусора, начнут эвакуировать на штрафстоянки. Об этом рассказал пресс-секретарь городской мэрии Владимир Сафонов.
— С 3 апреля будет производиться принудительная эвакуация автомобилей, препятствующих проезду мусоровозов во дворы и к контейнерным площадкам.Убедительная просьба удостовериться что ваш автомобиль не создает помех, — рассказал Сафонов в своем телеграм-канале.
Ранее с просьбой освободить проезд к жителям Челябинской области обратился регоператор «Центр коммунального сервиса». Сотрудники компании запустили настоящий флешмоб против неправильной парковки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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