2020-04-02T18:57:08+03:00
Общество

В Челябинске блокирующие вывоз мусора машины начнут эвакуировать

Все примеры плохой парковки будут фиксировать на фото
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Граждан будут наказывать за неправильную парковку еще и во дворах. Фото: Владимир Сафонов, TelegramГраждан будут наказывать за неправильную парковку еще и во дворах. Фото: Владимир Сафонов, Telegram
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Паркуйтесь правильно: машины челябинцев, которые будут мешать вывозу мусора, начнут эвакуировать на штрафстоянки. Об этом рассказал пресс-секретарь городской мэрии Владимир Сафонов.

— С 3 апреля будет производиться принудительная эвакуация автомобилей, препятствующих проезду мусоровозов во дворы и к контейнерным площадкам.Убедительная просьба удостовериться что ваш автомобиль не создает помех, — рассказал Сафонов в своем телеграм-канале.

Ранее с просьбой освободить проезд к жителям Челябинской области обратился регоператор «Центр коммунального сервиса». Сотрудники компании запустили настоящий флешмоб против неправильной парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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