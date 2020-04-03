Полиция не позволила устроить пикник семье из Челябинска
Двое мужчин, женщина и двое детей только расстелили покрывало и поставили мангал... как вдруг полиция. Этот момент сфотографировали из окна жители дома по адресу ул. Новороссийская, 49. Фото опубликовали в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск». Вот как комментируют подписчики паблика:
— Вчера ездила по городу — везде мало народу. Как в Ленинский заехала — поняла, что в этом районе людям пофиг на карантин!
— Ничего не боится народ! Еще и с детьми.
— Чем больше таких безответственных граждан, тем дольше будет карантин и хуже последствия.
— Все правильно, пусть на дом заказывают!
Отметим, что семья на фото нарушила не только регламент всеобщей самоизоляции. Жарить шашлыки во дворе многоэтажки — это противозаконно! За такое можно получить штраф от 4 тыс. руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU