Полиция не позволила устроить пикник семье из Челябинска

3 Апр 2020 2020-04-03T05:41:39+03:00

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Двое мужчин, женщина и двое детей только расстелили покрывало и поставили мангал... как вдруг полиция. Этот момент сфотографировали из окна жители дома по адресу ул. Новороссийская, 49. Фото опубликовали в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск». Вот как комментируют подписчики паблика:

— Вчера ездила по городу — везде мало народу. Как в Ленинский заехала — поняла, что в этом районе людям пофиг на карантин!

— Ничего не боится народ! Еще и с детьми.

— Чем больше таких безответственных граждан, тем дольше будет карантин и хуже последствия.

— Все правильно, пусть на дом заказывают!

Отметим, что семья на фото нарушила не только регламент всеобщей самоизоляции. Жарить шашлыки во дворе многоэтажки — это противозаконно! За такое можно получить штраф от 4 тыс. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU