«Про коронавирус не шутим»: челябинские комики бесплатно выступают в соцсети

3 Апр 2020 2020-04-03T06:12:43+03:00

На время карантина Stand up ушел в онлайн

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Раньше поклонники юмора собирались на различных площадках, но самоизоляция отменила все оффлайновые встречи. Тогда челябинские стендаперы решили собираться в соцсети, и бесплатно шутить для всех каждый вечер. Все-таки юмор в нашей непростой ситуации никому не помешает!

Новый онлайн-проект назвали «Эфир для квартир». В прямом эфире ведущие общаются со зрителями и устраивают интерактивы. Выступают челябинские комики, участвовавшие в федеральных проектах «Открытый микрофон» и «Comedy баттл».

— Решением перейти в онлайн мы приняли, потому что хотим поддержать людей, которые самоизолировались в своих квартирах, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск ведущая шоу Дарья Щербакова.

Не смотря на актуальность темы, шуток про коронавирус не будет.

— Как сказал один наш комик, шутка — это проблема, помноженная на время. Сейчас коронавирус воспринимается тяжело и серьезно. Все-таки от него умирают люди. Поэтому мы не шутим на эту тему. Мы, наоборот, стараемся отвлечь людей от нее.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

«Эфир для квартир»

Группа «Наш Челябинск» во ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках.

Каждый вечер в промежутке времени с 19 до 20 ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU