«Про коронавирус не шутим»: челябинские комики бесплатно выступают в соцсети
Раньше поклонники юмора собирались на различных площадках, но самоизоляция отменила все оффлайновые встречи. Тогда челябинские стендаперы решили собираться в соцсети, и бесплатно шутить для всех каждый вечер. Все-таки юмор в нашей непростой ситуации никому не помешает!
Новый онлайн-проект назвали «Эфир для квартир». В прямом эфире ведущие общаются со зрителями и устраивают интерактивы. Выступают челябинские комики, участвовавшие в федеральных проектах «Открытый микрофон» и «Comedy баттл».
— Решением перейти в онлайн мы приняли, потому что хотим поддержать людей, которые самоизолировались в своих квартирах, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск ведущая шоу Дарья Щербакова.
Не смотря на актуальность темы, шуток про коронавирус не будет.
— Как сказал один наш комик, шутка — это проблема, помноженная на время. Сейчас коронавирус воспринимается тяжело и серьезно. Все-таки от него умирают люди. Поэтому мы не шутим на эту тему. Мы, наоборот, стараемся отвлечь людей от нее.
ГДЕ СМОТРЕТЬ
«Эфир для квартир»
Группа «Наш Челябинск» во ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках.
Каждый вечер в промежутке времени с 19 до 20 ч.
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ИСТОЧНИК KP.RU