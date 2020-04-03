Супермаркет в Челябинской области вместо медицинских масок снабдил своих продавцов строительными щитками
В Копейске в одном из сетевых магазинов на продавцов надели строительные лицевые щитки. Такая оригинальная защита от коронавируса удивила покупателей. Кто-то из них сфотографировал кассира и выложил снимок в соцсети.
— Все правильно! Если покупатель чихнет на продавца, одноразовая медицинская маска не спасет. Такая защита понадежнее будет, — обсуждают в группе «Копейск [В]Теме» в ВК.
Также пользователи соцсети заметили, что в обычных масках тяжело находиться долго — душно. Да и к тому же их нужно менять каждые два часа, а сейчас они в дефиците.
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ИСТОЧНИК KP.RU