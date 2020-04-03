2020-04-03T06:53:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер призвал челябинцев проявлять лучшие качества во время вынужденного карантина

Глава региона обещал помощь оказавшимся в сложных обстоятельствах
Ольга АНТОНОВА
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Челябинев ждут долгие дни вынужденной самоизоляции.Челябинев ждут долгие дни вынужденной самоизоляции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Президент России Владимир Путин до 30 апреля продлил в стране режим всеобщей изоляции из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Задача страны — максимально разобщиться, чтобы блокировать распространение болезни.

Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области с призывом проявлять лучшие человеческие качества:

— Земляки, пик эпидемии еще не пройден. Поэтому президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Этот срок может быть сокращен, но это зависит только от нас с вами. Друзья, это трудное время. Но я хочу, чтобы вы были уверены: мы пройдем эту ситуацию вместе, рука об руку. Мы поддержим наших бабушек и дедушек. Поддержим мам, которые самостоятельно воспитывают детей. Поддержим тех, кто в силу обстоятельств оказался в непростой жизненной ситуации, без работы, без гарантированного дохода. Мы справимся с коронавирусром, а затем — и с его последствиями. Призываю всех продолжать соблюдать режим самоизоляции, заботиться об окружающих, проявлять лучшие человеческие качества.

Алексей Текслер про нелегкие времена.Губернатор призвал проявлять лучшие качестваОльга АНТОНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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