2020-04-03T08:02:38+03:00
Общество

«Кто нам будет оплачивать кредиты?»: таксист из Челябинска записал видеообращение к губернатору после продления карантина

Вопросы, которые он поднял, волнуют многих южноуральцев [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Таксист объяснил, что не может не выходить на работу, потому что ему нужно оплачивать коммуналку и кредиты. Фото: кадр с видеоТаксист объяснил, что не может не выходить на работу, потому что ему нужно оплачивать коммуналку и кредиты. Фото: кадр с видео
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Челябинский таксист опубликовал в соцсетях видеообращение к губернатору после объявления о продлении нерабочей недели. Несмотря на то, что власти попросили южноуральцев посидеть дома, водитель на рабочем месте. И объяснил почему.

— Алексей Леонидович, как нам с кредитами быть-то? Хорошо, будем выполнять ваши указания, а кто нам будет кредиты оплачивать? Я не знал же, что такая ситуация будет, поэтому взял кредит. Да и многие, вся страна в кредитах у нас. Я сижу дома, а коммунальные платежи идут, вот они, — протягивая квитанцию к камере, сказал таксист.

Челябинец также спросил, почему люди, которые официально продолжают работать, не обеспечены масками и перчатками. Например, полицейские и врачи.

— Я обращал внимание, сотрудники полиции ходят патрулируют, у них даже не у всех есть маски и перчатки. Вы даже их не можете обеспечить необходимым. У медиков такая же ситуация, может быть, вы просто про этого не знаете. У нас же много швейных фабрик, сколько можно было сшить масок.

Пользователи поддержали таксиста, многие согласны с ним и задаются сейчас теми же вопросами. Поскольку пик эпидемии коронавируса не пройдет, нерабочий режим продлен до конца месяца.

Таксист из Челябинска записал видеообращение к губернатору.Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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