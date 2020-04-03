«Кто нам будет оплачивать кредиты?»: таксист из Челябинска записал видеообращение к губернатору после продления карантина

3 Апр 2020 2020-04-03T08:02:38+03:00

Таксист объяснил, что не может не выходить на работу, потому что ему нужно оплачивать коммуналку и кредиты. Фото: кадр с видео

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Челябинский таксист опубликовал в соцсетях видеообращение к губернатору после объявления о продлении нерабочей недели. Несмотря на то, что власти попросили южноуральцев посидеть дома, водитель на рабочем месте. И объяснил почему.

— Алексей Леонидович, как нам с кредитами быть-то? Хорошо, будем выполнять ваши указания, а кто нам будет кредиты оплачивать? Я не знал же, что такая ситуация будет, поэтому взял кредит. Да и многие, вся страна в кредитах у нас. Я сижу дома, а коммунальные платежи идут, вот они, — протягивая квитанцию к камере, сказал таксист.

Челябинец также спросил, почему люди, которые официально продолжают работать, не обеспечены масками и перчатками. Например, полицейские и врачи.

— Я обращал внимание, сотрудники полиции ходят патрулируют, у них даже не у всех есть маски и перчатки. Вы даже их не можете обеспечить необходимым. У медиков такая же ситуация, может быть, вы просто про этого не знаете. У нас же много швейных фабрик, сколько можно было сшить масок.

Пользователи поддержали таксиста, многие согласны с ним и задаются сейчас теми же вопросами. Поскольку пик эпидемии коронавируса не пройдет, нерабочий режим продлен до конца месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770562" frameborder="0"></iframe> Таксист из Челябинска записал видеообращение к губернатору.Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU