Показать паспорт и объяснить цель поездки: ГИБДД усиленно проверяет водителей на дорогах в Челябинской области

3 Апр 2020 2020-04-03T08:45:38+03:00

Водителям нужно обосновать необходимость передвижения по области. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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Полицейские приступили к усиленным проверкам на дорогах Челябинской области. Из-за действующего режима обязательной самоизоляции у водителей смотрят не только водительское удостоверение, но и паспорт. Так силовики проверяют, не нарушили ли режим те, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с туристами.

Также водителям нужно обосновать необходимость передвижения по области.

— В дальнейшем цели передвижения будут проверены, и в случае установления нарушения санитарно-эпидемиологических правил, будут применены меры ответственности в соответствии с законом, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Специальные пропуска в период ограничений по коронавирусу не предусмотрены.

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ИСТОЧНИК KP.RU