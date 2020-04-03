2020-04-03T08:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Показать паспорт и объяснить цель поездки: ГИБДД усиленно проверяет водителей на дорогах в Челябинской области

Из-за коронавируса границы области закрыты
Валентина ВАГАНОВА
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Водителям нужно обосновать необходимость передвижения по области.Водителям нужно обосновать необходимость передвижения по области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Полицейские приступили к усиленным проверкам на дорогах Челябинской области. Из-за действующего режима обязательной самоизоляции у водителей смотрят не только водительское удостоверение, но и паспорт. Так силовики проверяют, не нарушили ли режим те, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с туристами.

Также водителям нужно обосновать необходимость передвижения по области.

— В дальнейшем цели передвижения будут проверены, и в случае установления нарушения санитарно-эпидемиологических правил, будут применены меры ответственности в соответствии с законом, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Специальные пропуска в период ограничений по коронавирусу не предусмотрены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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