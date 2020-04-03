Показать паспорт и объяснить цель поездки: ГИБДД усиленно проверяет водителей на дорогах в Челябинской области
Полицейские приступили к усиленным проверкам на дорогах Челябинской области. Из-за действующего режима обязательной самоизоляции у водителей смотрят не только водительское удостоверение, но и паспорт. Так силовики проверяют, не нарушили ли режим те, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с туристами.
Также водителям нужно обосновать необходимость передвижения по области.
— В дальнейшем цели передвижения будут проверены, и в случае установления нарушения санитарно-эпидемиологических правил, будут применены меры ответственности в соответствии с законом, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Специальные пропуска в период ограничений по коронавирусу не предусмотрены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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