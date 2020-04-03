Губернатор Челябинской области Алексей Текслер о коронавирусе: «Я сдавал анализ»

3 Апр 2020 2020-04-03T13:10:26+03:00

Глава региона рассказал, проходил ли он исследование на COVID-19

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Сегодня, 3 апреля, глава региона Челябинской области Алексей Текслер рассказал, сдавал ли он анализ на коронавирус.

— Да, я сдавал. Все в порядке, — сказал лаконично Текслер.

Волнения южноуральцев понять можно: Алексей Текслер — первое лицо региона, и каждый день у него масса совещаний. Да, сейчас большинство заседаний проходит в режиме видеоконференцсвязи, но есть и очные мероприятия. Более того, не так давно вице-губернатор Сергей Шаль и министр экологии Сергей Лихачев сели на карантин после поездок в Европу.

В резиденции губернатора, как и в других зданиях государственной и муниципальной власти, сейчас введен режим повышенного соблюдения санитарных норм. В коридорах здания установлены санитайзеры с дезраствором. Действует требования масочного режима. Журналистам, ежедневно освещающим брифинги главы области по коронавирусной инфекции, выдают маски перед входом в зал.

По окончании брифинга Текслер тоже надевает маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU