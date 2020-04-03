Призеры экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты

3 Апр 2020 2020-04-03T10:36:58+03:00

Молодежный экологический конкурс «Эко-Проектор» проходит при поддержке компании уже третий год

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Финалистка экологического конкурса «Эко-Проектор» Мария Шардакова реализует экологический проект «Елки». Грант на реализацию проекта девушка получила по результатам участия в молодежном конкурсе, который проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Молодежный экологический конкурс «Эко-Проектор» проходит при поддержке компании уже третий год. Молодые энтузиасты присылают на рассмотрение проекты экологической направленности. Авторам самых актуальных для региона проектов «Мечел» выделяет гранты на воплощение идеи, ежегодно это три десятка денежных премий.

Мария Шардакова — член Общественной молодежной палаты при Челябинской городской Думе — получила грант на реализацию проекта по посадке взрослых елей во дворах городских многоэтажек. Идея проекта в том, чтобы объединить людей, живущих в мегаполисе, одним общим добрым делом.

Группа волонтеров под руководством Марии Шардаковой провела во дворах Челябинска конкурс детских рисунков «Елка в нашем дворе». Самые активные и дружные победители конкурса получили в подарок трехметровую ель и праздник двора. Грант «Мечела» был направлен на покупку и транспортировку саженцев, а также инвентарь для посадки. Одним из обязательных условий участия в проекте стал постоянный уход за деревьями после высадки.

— Ель — символ русской души, поэтому решили высаживать ее. Она неплохо приживается и красиво смотрится во дворах. Я узнала о конкурсе от знакомых, решила поучаствовать и — выиграла грант. Для таких активистов, как я, это очень ощутимая помощь», — поясняет автор проекта.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU