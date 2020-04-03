2020-04-03T12:31:34+03:00
Общество

Почему челябинцы не платят за коммуналку? Мнение общественников

Долги за энергоресурсы растут ежедневно
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Последствие всеобщего карантина из разряда неожиданных: в Челябинске снизилась собираемость платежей за коммуналку. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», это может привести к параличу управляющих компаний (работникам перестанут выдавать деньги, уборка во дворах встанет, образуются долги за ресурсы).

— Нужно признать, что не все поголовно технологически обеспечены и продвинуты, не каждый оплачивает квитанции онлайн. Не у всех пенсионеров и даже людей за 40 в руках смартфоны с интернетом, — добавляют авторы телеграмм-канала. — Что там у нас со статистикой по охвату домовладений всемирной паутиной? Другая категория населения не может попасть в привычные закутки для оплаты, так как они закрыты (не будем сейчас искать логику в том, что доступны, например, разливайки). И, конечно, есть испугавшиеся за кровные деньги; те, что боятся тратить наличные и ждут развития событий. В общем, скидку сделать на вышеперечисленное просто необходимо.

Администрация города, в свою очередь, призывает людей сделать все необходимые платежи онлайн.

— Хорошо было бы еще обратиться к коммунальным компаниям с просьбой отменить пени, как поступили в ряде российских регионов, — намекают общественники «Челябушки». В конце концов, Госжилинспекция с инициативой в публичную плоскость уже вышла. Осталось лишь сверху повлиять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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