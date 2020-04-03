2020-04-03T13:30:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим всеобщей самоизоляции в Челябинской области: как пройдет посевная

Как в режим всеобщей самоизоляции в Челябинской области пройдет посевная в полях
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области грядет посевная. Фото: Архив КП.В Челябинской области грядет посевная. Фото: Архив КП.
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Пока все мы вынужденно сидим по домам из-за режима всеобщей самоизоляции, объявленного в Челябинской области, весна все сильнее вступает в свои права. На полях нет снега, вот-вот, и придет пора посевной. Как пройдет кампания в нестандартных обстоятельствах? На удаленке, как офисные работники, селяне работать не смогут. Земля требует постоянного внимания.

— Скоро начнется посевная. Естественно, мы думаем о будущем. При этом, рекомендовано разного рода оперативные совещания руководителей сельхозпредприятий, механизаторов, технических работников проводить без скопления людей, — прокомментировал губернатор в пятницу, 3 апреля.

Кроме того, как заявил Алексей Текслер, отменено временное ограничение на движение грузового транспорта по автодорогам общего пользования в регионе из-за весового критерия. Общая нагрузка на дороги сокращается из-за всеобщего режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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