2020-04-03T14:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим всеобщей самоизоляции в Челябинской области: Русская медная компания передала региону пять миллионов масок

Благотворительный груз уже доставлен в Челябинск
Ольга АНТОНОВА
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Русская медная компания благотворительно передала Челябинской области пять миллионов масок. Фото: Юлия Клюева.Русская медная компания благотворительно передала Челябинской области пять миллионов масок. Фото: Юлия Клюева.
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В пятницу, 3 апреля, в Челябинск пришел благотворительный груз от Русской медной компании: пять млн. медицинских масок. Дар особенно атуален в режим всеобщей самоизоляции, объявленный в Челябинской области. Машина с партией масок прибыла в областной центр из Екатеринбурга.

Кстати, остродефицитный груз чуть было не застрял на границе: уральские таможенники требовали уплатить налоги и сборы - 30 % от стоимости партии ценой в один миллион долларов. В решение проблемы вмешался полпред президента в УрФО Николай Цуканов, подключились губернаторы Челябинской и Свердлоской областей, руководитель федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Проблему решили: таможенных сборов не было, сообщает «Комсомольская правда»-Екатеринбург».

Как сообщил 3 апреля на брифинге по коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер, Русская медная компания партию в 10 млн. масок поделила поровну между Челябинской и Свердловской областями.

- Русская медная компания на благотворительной основе закупает больше количество других средств индивидуальной защиты, медоборудования. И передаст все это в регионы присутствия. В частности, в Свердловскую и Челябинскую область. Все, что будет передано РМК, будет поделено между нашими регионами поровну, - сказал Алексей Текслер.

От своего имени губернатор поблагодарил Русскую медную компанию и ее главу Игоря Алтушкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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