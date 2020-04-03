Подписчики «Комсомольской правды» в Челябинске получили любимую газету на дом

3 Апр 2020 2020-04-03T14:40:09+03:00

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Сегодня подписчики «Комсомольской правды» в Челябинске получили любимую газету, не выходя из дома. Свежую прессу им доставили волонтеры.

Во всех семи районах Челябинска добровольцы приносили газеты людям пожилого возраста, которые во время карантина находятся в особой зоне риска. «Комсомольскую правду» с последними новостями в мире, России и Челябинской области им заботливо доставили прямо до почтовых ящиков. При этом волонтеры соблюдают все меры предосторожности: работают в перчатках и масках и с учетом социальной дистанции.

— Наши волонтеры сегодня понесли по адресам челябинцев газеты, которые должны были реализовать 43 киоска сети «Роспечать», — комментирует заместитель председателя ЗСО Челябинской области, руководитель волонтерского центра «Единой России» Марина Поддубная. — Получатели — горожане, оформившие подписку в этих киосках, а также пожилые люди возраста «шестьдесят плюс». С утра ребята забрали тираж из киосков и газеты отправились по 103 адресам во всех районах Челябинска.

Марина Поддубная отметила, что это не последняя такая акция. В волонтерском центре «Единой России» готовы принимать заявки пожилых людей на доставку газет по телефону горячей линии 214-15-13.

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ИСТОЧНИК KP.RU