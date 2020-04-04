2020-04-04T09:36:36+03:00
Происшествия

«Не хотела идти на мировую»: в Челябинской области насильник убил свою жертву спустя два года

Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы
Ирина ФАДЮШИНА
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Дело передано в копейский судДело передано в копейский судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Парадоксальная история произошла в Копейске. 32-летний насильник убил свою жертву, пытаясь договориться с ней о мировой.

Изнасилование произошло осенью 2018 года. Мужчина мог угодить за решетку на срок до шести лет. Он свою вину признал и пытался договориться, но все пошло не так.

— Мужчина неоднократно встречался с потерпевшей для достижения соглашения о возможной компенсации причиненного ей морального вреда и нравственных страданий. В ходе очередной встречи у дома потерпевшей произошел словесный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес женщине множество ударов, от одного из которых она скончалась на месте, — рассказал и. о. старшего помощника руководителя управления СК по Челябинской области Александр Скорик.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч.4 ст.111 УК РФ) направлено в суд. Теперь копейчанину грозит до восьми лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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