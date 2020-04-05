Порядка ста человек экстренно проверяют на коронавирус в Кургане

5 Апр 2020 2020-04-05T07:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курганской области зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции. В субботу, 4 апреля, об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.

Заболела молодая жительница Москвы, которая прилетела погостить к родственникам в Курган. Еще в столице она общалась с туристом, вернувшимся из Испании. Болезнь у девушки протекает в легкой форме. Тем не менее, пациентка в больнице. Еще порядка ста человек, которые контактировали с заболевшей, сдают анализы. Это близкие и знакомые девушки, а также пассажиры самолета, в котором она летела.

Также Вадим Шумков заявил, что продлевает режим самоизоляции в Курганской области на неделю — до 12 апреля.

— Благополучие по коронавирусу в Курганской области может оказаться мнимым. Мы транзитный и небогатый регион. Не стоит недооценивать опасность. Нам нельзя повторить американский или итальянский сценарии. Вынужденные выходные — серьезная проблема для людей и для экономики. Но отмена карантина и самоизоляции — угроза для жизни и здоровья, — замечает Шумков.

Губернатор не исключает, что выходные будут сокращены, если ситуация нормализуется раньше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU