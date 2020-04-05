В рабочем режиме: в Челябинске продолжается рекультивация свалки

5 Апр 2020 2020-04-05T10:50:57+03:00

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Несмотря на карантин, в Челябинске не прекращается рекультивация свалки. Продолжается формирование так называемого тела и укладка защитного экрана. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка»,в минэкологии в этот непростой для всех момент заверили о соблюдении всех необходимых правил безопасности. Сотрудники, занятые в работах на полигоне, проходят медицинское обследование перед сменой, трудятся в масках, соблюдают дистанцию и дезинфицируют технику и оборудование.

— Казалось бы, ну свалка и свалка. Целые цеха на заводах распущены, не то, что какой-то там прессованный мусор без присмотра оставить. Но на самом деле не хватало только, чтобы и рекультивацию происходящее затронуло. Тогда бы добавилась еще одна проблема, нагружающая дыхательную систему города (это официально опасный объект, там горючий свалочный газ), — добавляют авторы «Челябушки». — «РосРАО» просто не может позволить себе ни дня простоя. Ради благой цели в текущем году ей предстоит освоить два с лишним миллиарда рублей. Стратегический проект федерального значения это вам не шутки. Так что можно быть спокойными: территория нашей свалки зазеленеет в срок.

И если все пойдет по плану, на месте городской свалки к 2021 году появится зеленый холм.

ИСТОЧНИК KP.RU