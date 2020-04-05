Туриста, вернувшегося из-за границы, оштрафовали за прогулку по Челябинску

5 Апр 2020 2020-04-05T11:15:38+03:00

Полиция в эти дни может остановить на улице любого. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Житель Челябинска проигнорировал указания Роспотребнадзора и вышел на улицу, хотя недавно вернулся из-за границы и должен был находиться на принудительной самоизоляции дома в течение двух недель.

— Мужчину, который является жителем Калининского района, сотрудники полиции остановили на улице. На нарушителя составлен протокол. Его оштрафуют на 15 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В эти дни силовики продолжают патрулировать город и выявлять нарушителей. Всего за неделю в Челябинской области выявлено 204 нарушителя режима самоизоляции – это люди, которым выдали предписание о нахождении в режиме изоляции под медицинским наблюдением по месту проживания.

За минувшие сутки также составлены три протокола на предпринимателей, не свернувших свой бизнес. Им также грозят немалы штрафы.

Статья 6.3 КоАП РФ разрешает за нарушение режима самоизоляции штрафовать граждан на 15-40 тысяч рублей, предпринимателей — на 50-150 тысяч, а также приостанавливать работу их заведений на 90 суток. Юрлица могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU